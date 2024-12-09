Российская пенсионерка после разговора с аферистами лишилась жилья и накоплений

Жительница Великого Новгорода поверила лжесиловикам и лишилась 9 млн рублей

62-летняя жительница Великого Новгорода поверила звонку от «силовиков» и попала в ловушку аферистов. Чего стоила женщине ее доверчивость, сообщает пресс-служба местного отделения МВД.

С пенсионеркой связались через мессенджер. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что от ее имени был осуществлен перевод в пользу гражданина другого государства. Такая транзакция, по его словам, может повлечь за собой уголовную ответственность. Спастись от преследования, как заверил ее лжесиловик, можно, переведя на счета органов личные сбережения. Пожилая женщина последовала продиктованным инструкциям и направила махинаторам больше миллиона рублей, которые она получила в двух местных банках. Затем, сняв наличные в головном офисе банка в Санкт-Петербурге, она отдала прибывшему курьеру еще 800 тысяч рублей.

На этом, однако, мошеннический сценарий не завершился. Новыми угрозами россиянку удалось убедить продать квартиру. Выручку от сделки она покорно отдала курьеру, ради чего вновь прибыла в Санкт-Петербург. Последующие попытки аферистов ничем не закончились: преступники отчаялись, когда женщине отказали в кредите из-за отсутствия постоянного заработка. Новгородка обратилась в полицию. Общий размер ущерба составил больше девяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на угрозы «ФСБ» повелась жительница Екатеринбурга. По указаниям мошенников женщина перевела на неизвестные реквизиты 420 тысяч рублей и продала квартиру.