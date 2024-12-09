Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:51, 9 декабря 2024Экономика

Российская пенсионерка после разговора с аферистами лишилась жилья и накоплений

Жительница Великого Новгорода поверила лжесиловикам и лишилась 9 млн рублей
Виктория Клабукова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

62-летняя жительница Великого Новгорода поверила звонку от «силовиков» и попала в ловушку аферистов. Чего стоила женщине ее доверчивость, сообщает пресс-служба местного отделения МВД.

С пенсионеркой связались через мессенджер. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что от ее имени был осуществлен перевод в пользу гражданина другого государства. Такая транзакция, по его словам, может повлечь за собой уголовную ответственность. Спастись от преследования, как заверил ее лжесиловик, можно, переведя на счета органов личные сбережения. Пожилая женщина последовала продиктованным инструкциям и направила махинаторам больше миллиона рублей, которые она получила в двух местных банках. Затем, сняв наличные в головном офисе банка в Санкт-Петербурге, она отдала прибывшему курьеру еще 800 тысяч рублей.

На этом, однако, мошеннический сценарий не завершился. Новыми угрозами россиянку удалось убедить продать квартиру. Выручку от сделки она покорно отдала курьеру, ради чего вновь прибыла в Санкт-Петербург. Последующие попытки аферистов ничем не закончились: преступники отчаялись, когда женщине отказали в кредите из-за отсутствия постоянного заработка. Новгородка обратилась в полицию. Общий размер ущерба составил больше девяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на угрозы «ФСБ» повелась жительница Екатеринбурга. По указаниям мошенников женщина перевела на неизвестные реквизиты 420 тысяч рублей и продала квартиру.

Что думаешь? Оцени!
      Это интересно!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      Зеленский назвал численность российских военнослужащих на Украине

      Вероятность спада цен на авторемонт в России оценили

      Украина захотела получить миллионы евро на развитие Чернобыльской зоны

      Австрия депортирует мигрантов из Сирии

      Журналист напомнил о совместных маршах Запада и Украины с Россией

      Раскрыто самое загадочное преступление XX века. Кем оказался авиаугонщик, исчезнувший с 200 тысячами долларов?

      Маск отреагировал на слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом

      Зеленский заявил о подготовке бригад ВСУ в Германии и Франции

      Главным мировым звездам объявили войну. Фанаты решили тотально их игнорировать и лишить заработка. Что случилось?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше