NYT назвала «русского Тимоти Шаламе» одним из самых стильных людей года

Марк Эйдельштейн попал в список самых стильных людей года по версии NYT

Российский актер Марк Эйдельштейн, которого в сети прозвали «русским Тимоти Шаламе», попал в список самых стильных людей 2024 года по версии The New York Times (NYT). Материал опубликован на сайте издания.

Звезду «Аноры» назвали одним из самых стильных наряду с мировыми знаменитостями, в том числе актером Дениэлом Крейгом, рэпершей Charli XCX, олимпийской спортсменкой Ким Е Джи, певией Арианой Гранде, подкастершей Алекс Купер, актрисой Деми Мур, внуком Джона Кеннеди Джеком Шлоссбергом, поп-исполнительницей Бейонсе и другими звездами.

Ранее американский и французский актер Тимоти Шаламе встретился с актером Эйдельштейном. Артист познакомился с иностранным коллегой в Нью-Йорке, США, на церемонии вручения премии Gotham Awards 2024.