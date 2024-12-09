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12:35, 9 декабря 2024Ценности

NYT назвала «русского Тимоти Шаламе» одним из самых стильных людей года

Марк Эйдельштейн попал в список самых стильных людей года по версии NYT
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн. Фото: John Nacion / Getty Images

Российский актер Марк Эйдельштейн, которого в сети прозвали «русским Тимоти Шаламе», попал в список самых стильных людей 2024 года по версии The New York Times (NYT). Материал опубликован на сайте издания.

Звезду «Аноры» назвали одним из самых стильных наряду с мировыми знаменитостями, в том числе актером Дениэлом Крейгом, рэпершей Charli XCX, олимпийской спортсменкой Ким Е Джи, певией Арианой Гранде, подкастершей Алекс Купер, актрисой Деми Мур, внуком Джона Кеннеди Джеком Шлоссбергом, поп-исполнительницей Бейонсе и другими звездами.

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Ранее американский и французский актер Тимоти Шаламе встретился с актером Эйдельштейном. Артист познакомился с иностранным коллегой в Нью-Йорке, США, на церемонии вручения премии Gotham Awards 2024.

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