«Русский Тимоти Шаламе» встретился с американским

Российский актер Марк Эйдельштейн встретился с Тимоти Шаламе

Американский и французский актер Тимоти Шаламе встретился с актером Марком Эйдельштейном, которого называют его российским двойником. Соответствующий пост появился на странице звезды фильма американского режиссера Шона Бейкера «Анора» в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист, которого прозвали в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе», познакомился с иностранным коллегой в Нью-Йорке, США, на церемонии вручения премии Gotham Awards 2024. Эйдельштейн поделился видео, на котором они с Шаламе позируют для фотографии.

Ранее Марк Эйдельштейн снялся для зарубежного журнала i-D. Он также ответил на сравнение с Тимоти Шаламе.

В мае картина «Анора», в которой снялись Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, получила главный приз Каннского кинофестиваля.