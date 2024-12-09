В Госдуме оценили идею временно блокировать средства от продажи квартиры

Депутат Кирьянов поддержал идею временной блокировки средств от продажи квартиры

Идея временно блокировать средства от продажи квартиры на фоне участившихся случаев мошенyичества с недвижимостью заслуживает внимания, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Соответствующую идею депутат оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в России предложили временно блокировать деньги от продажи квартир в связи с ростом числа мошеннических действий с недвижимостью, в результате которых граждане лишаются жилья. С предложением выступила зампред комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева. По ее словам, за последние два года мошенники стали активно использовать схему обмана «продавец под влиянием».

«Так называемый "период охлаждения" — это мера, которую мы пытаемся применять в различных ситуациях, в том числе при получении банковских кредитов. (...) Надо будет предупредить людей, чтобы они планировали свои сделки с учетом этого периода, но, думаю, что это будет не настолько критично для сделок», — заявил Кирьянов.

Если есть статистические данные, данные которые предоставляют соответствующие службы о том, что мошенники пользуются продажей квартир, чтобы оставить людей без денег, то здесь можно говорить об этом периоде охлаждения Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике

В правоохранительных органах до этого рассказывали, что с 2018 по 2021 год мошенники предоставляли клиентам, большинство из которых пенсионеры, брать кредиты на невыгодных условиях под залог жилья. В итоге у заемщика не получалось выплатить долг, после чего у него через суд забирали квартиру в счет погашения задолженности, процентов и пени.

Столичная полиция выяснила, что все кредиты были выданы в офисе одной микрофинансовой организации, однако договоры займа оформляли на частных инвесторов, с которыми у нее не было договора поручения.