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15:50, 9 декабря 2024Экономика

В Госдуме оценили идею временно блокировать средства от продажи квартиры

Депутат Кирьянов поддержал идею временной блокировки средств от продажи квартиры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Идея временно блокировать средства от продажи квартиры на фоне участившихся случаев мошенyичества с недвижимостью заслуживает внимания, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Соответствующую идею депутат оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в России предложили временно блокировать деньги от продажи квартир в связи с ростом числа мошеннических действий с недвижимостью, в результате которых граждане лишаются жилья. С предложением выступила зампред комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева. По ее словам, за последние два года мошенники стали активно использовать схему обмана «продавец под влиянием».

«Так называемый "период охлаждения" — это мера, которую мы пытаемся применять в различных ситуациях, в том числе при получении банковских кредитов. (...) Надо будет предупредить людей, чтобы они планировали свои сделки с учетом этого периода, но, думаю, что это будет не настолько критично для сделок», — заявил Кирьянов.

Если есть статистические данные, данные которые предоставляют соответствующие службы о том, что мошенники пользуются продажей квартир, чтобы оставить людей без денег, то здесь можно говорить об этом периоде охлаждения

Артем Кирьяновзампред комитета Госдумы по экономической политике

В правоохранительных органах до этого рассказывали, что с 2018 по 2021 год мошенники предоставляли клиентам, большинство из которых пенсионеры, брать кредиты на невыгодных условиях под залог жилья. В итоге у заемщика не получалось выплатить долг, после чего у него через суд забирали квартиру в счет погашения задолженности, процентов и пени.

Столичная полиция выяснила, что все кредиты были выданы в офисе одной микрофинансовой организации, однако договоры займа оформляли на частных инвесторов, с которыми у нее не было договора поручения.

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