Подсчитана стоимость украшения дома к Новому году

Минимальный набор новогодних украшений для дома обойдется россиянам в ₽3-5 тыс.

Минимальный набор новогодних украшений для дома или квартиры обойдется россиянам в 3000-5000 рублей. Такие данные приводят опрошенные РИА Новости представители торговых сетей и маркетплейсов.

В перечень входят искусственная ель, гирлянда и елочные игрушки, уточнили эксперты. По данным категорийного менеджера сети OBI Алексея Осипова, новогодний декор подорожал в среднем на 10 процентов за год. Рост цен отметили и в гипермаркете «Лемана Про» — там при аналогичной средней стоимости минимального набора украшений говорят о положительной динамике в 8-10 процентов.

В «Ашане» комплект из искусственной елки высотой 180 сантиметров, гирлянды и игрушек будет стоить не менее 4300 рублей. А в дискаунтере Fix Price базовый набор декора обойдется примерно в 1500 рублей — это на 5-7 процентов дороже, чем годом ранее.

Ранее россиянам посоветовали использовать для украшения дома к Новому году венки или еловые ветки в вазах. Обладателей небольших квартир специалисты призвали использовать гирлянды и подвесные конструкции, чтобы визуально расширить пространство.