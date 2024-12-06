Россиян призвали украсить дома венками

Дизайнер Сафронова посоветовала россиянам украсить дома к Новому году венками

Украсить дом или квартиру к Новому году можно при помощи еловых веток в традиционных венках или других композициях — например, вместо цветов в вазах или кашпо. Способы декорировать жилье к праздникам россиянам назвала дизайнер интерьеров Ангелина Сафронова в беседе с Pravda.Ru.

Обладателей небольших квартир специалистка призвала использовать гирлянды и подвесные конструкции, чтобы визуально расширить пространство. «Например, можно повесить композиции из еловых веток на стенах, дверях или в проемах. Также можно задействовать подоконники, столы, комоды и шкафы», — добавила Сафронова.

Дизайнер посоветовала использовать в оформлении зеленый цвет и сочетать его с золотым и серебряным. Помимо этого, в год змеи можно использовать анималистичные принты с ее изображением, заключила эксперт.

Ранее россиянам, желающим украсить дворы и подъезды к Новому году, посоветовали согласовать это с управляющей компанией. Это поможет избежать конфликтов, связанных с проведением уборки и перекрытием доступа к общему электричеству.