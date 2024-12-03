Россиянам дали советы по украшению дворов и подъездов к Новому году

Эксперт Бондарь: используйте во дворе гирлянды с маркировкой IP44 и выше

Для украшения подъезда или двора к Новому году следует соблюсти ряд важных правил ради удобства и безопасности всех жильцов. Советы россиянам на этот счет дал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Известиями».

По словам специалиста, кроме учета правил пожарной безопасности и особенности климатических условий в населенном пункте проживания, необходимо согласовать украшение территории с управляющей компанией — это позволит избежать конфликтов. Он объяснил, что предупредить УК об этом важно, поскольку украшения могут затруднять уборку или требуют доступа к общему электричеству.

Чтобы соблюсти технику безопасности, Бондарь настоятельно порекомендовал удостовериться, что елка в подъезде стоит надежно и расстояние между ветвями и стенами составляет не менее метра, а гирлянда во дворе имеет степень влагозащиты не менее IP44. Помимо этого, он призвал избегать мишуры и пластиковых игрушек, которые могут воспламениться, и вместо них отдать предпочтение украшениям из металла, стекла либо огнеупорного текстиля.

При выборе уличных украшений эксперт посоветовал обращать внимание на климатические условия: холод и повышенная влажность могут нанести ущерб гирляндам, в связи с этим важно убедиться в их стойкости к низким температурам и влаге. Все электрические провода и соединения должны быть защищены от попадания осадков.

В вопросе оформления подъездов специалист предложил отталкиваться от новизны дома. «Для старых подъездов можно выбрать теплый классический стиль с деревянными и текстильными элементами, а в новостройках — современный минимализм с акцентом на световые гирлянды и лаконичные украшения», — заключил Бондарь.

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