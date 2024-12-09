Популярный российский комик посетил Японию и назвал удивившую его особенность страны

Комик Сергей Орлов рассказал, что в Токио нет ресторанов с невкусной едой

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов посетил Японию и назвал особенность страны, которая его удивила. Подробностями он поделился в подкасте «Авторитет мысли», запись доступа на YouTube.

«Вот что, кстати, меня удивило: ни разу я не наткнулся ни на одно кафе там с невкусной едой. Они вообще не халтурят, будь то туристическое проходное место, будь то какой-то ресторанчик или кафе, в которое ты случайно попал, очень вкусно», — поделился впечатлениями от Токио Орлов.

Комик рассказал, что японцы очень любят котлеты, из-за чего это блюдо часто встречается в меню разных местных заведений. Еще одним плюсом Японии Орлов также назвал высокий уровень безопасности в стране и добродушность людей. «Мне очень там понравилось», — подчеркнул юморист. При этом он добавил, что для русскоязычных комиков в Японии нет возможности выступать.

Ранее блогерша и журналистка Мария Тарасова побывала в Токио и назвала преимущество Москвы. Она опровергла мнение о том, что Япония опережает другие страны в вопросе технологий. По ее словам, российская столица в плане технологий ушла далеко вперед.