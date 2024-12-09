Посольство Сирии в России установило флаг оппозиции

Посольство в Москве установило флаг сирийской оппозиции

Посольство Сирии в России установило флаг сирийской оппозиции у здания диппредставительства. Об этом сообщает ТАСС.

«Флаг сирийской оппозиции был поднят над посольством Сирии в Москве в Мансуровском переулке», — передает агентство.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Боевики в прямом эфире государственного телевидения заявили, что режим президента Башара Асада свергнут. Его семья правила республикой более 50 лет.

В стране начался транзит власти: глава террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что государственные учреждения «останутся под надзором» бывшего премьер-министра Мухаммада Гази Аль-Джалали до тех пор, пока не будет сформировано переходное правительство.