Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 9 декабря 2024Мир

Посольство Сирии в России установило флаг оппозиции

Посольство в Москве установило флаг сирийской оппозиции
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Посольство Сирии в России установило флаг сирийской оппозиции у здания диппредставительства. Об этом сообщает ТАСС.

«Флаг сирийской оппозиции был поднят над посольством Сирии в Москве в Мансуровском переулке», — передает агентство.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Боевики в прямом эфире государственного телевидения заявили, что режим президента Башара Асада свергнут. Его семья правила республикой более 50 лет.

В стране начался транзит власти: глава террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что государственные учреждения «останутся под надзором» бывшего премьер-министра Мухаммада Гази Аль-Джалали до тех пор, пока не будет сформировано переходное правительство.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-начальник колонии ДНР погиб при подрыве авто. За его голову предлагали 21 тысячу долларов. Что об этом известно?

      В Сирии ввели комендантский час

      Министр обороны Украины отчитался перед Пентагоном о ситуации на фронте

      Шнуров назвал самое яркое событие года

      В России раскрыли дальнейшую судьбу Асада

      В Москве выпало очень много снега

      Трем российским регионам пообещали аномальное тепло

      Доктор Мясников развеял популярный миф о переохлаждении почек

      Россия ударила по железнодорожным объектам на Украине

      Россиянка на шестом месяце беременности двойней вызвала выкидыш и отрезала пуповину ножом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше