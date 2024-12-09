Пострадавших от обстрелов ВСУ российских аграриев спасут от банкротства

Мишустин: аграрии пострадавших от ВСУ регионов РФ получат отсрочки по займам

Аграрии пострадавших от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских регионов получат от правительства дополнительную помощь, речь идет в том числе о предоставлении отсрочек по кредитам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит URA.RU.

Глава правительства подчеркнул, что у подобных заемщиков появится возможность продлить сроки использования инвестиционных кредитов на один год. Кроме того, пострадавшим аграриям позволят оформить отсрочку по уплате процентов и основного долга на тот же период. «И даже продлить срок одновременно с отсрочкой платежа», — резюмировал Мишустин.

Подобными мерами смогут воспользоваться сельскохозяйственные товаропроизводители, потребительские кооперативы и фермерские хозяйства, которые пострадали от обстрелов ВСУ, добавил премьер. Кандидат экономических наук Леонид Холод заявил, что дополнительная господдержка позволит избежать массовых банкротств в одной из ключевых отраслей российской экономики.

Он отметил, что в настоящее время подобным предприятиям сложно выйти на объемы производства, которые позволят им рассчитаться по кредитным процентам. Такие хозяйства зачастую расположены вблизи границы, где сейчас идут боевые действия. Агропредприятия из этих регионов страдают не только от ударов ВСУ, но и от оттока рабочих. «Для расчетов по кредитам им нужно не просто запустить проект, но и выйти на плановую мощность», — пояснил Холод. Отсрочка по кредитам, по его мнению, поможет таким предприятиям избежать роста дополнительных издержек, заключил эксперт.

На дополнительную помощь от государства смогут рассчитывать не только представители агробизнеса, но и рядовые жители приграничных регионов. Ранее правительство утвердило отсрочку от уплаты налогов для россиян ряда территорий Курской области. Эта мера затронет налоги за 2024 год — теперь их можно будет оплатить до 1 декабря 2025-го. Такое послабление предоставят также гражданам, проживающим в районах с режимом контртеррористической операции (КТО) и решением об отселении. Окончательный перечень таких областей, как уточняется в постановлении правительства, определят местные власти.