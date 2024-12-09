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13:42, 9 декабря 2024Экономика

Жителям Курской области утвердили отсрочку от уплаты налогов

Жителям приграничных районов Курской области дали отсрочку от уплаты налогов
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жителям ряда территорий Курской области утвердили отсрочку от уплаты налогов. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства.

Отсрочка затронет налоги за 2024 год — теперь их можно будет оплатить до 1 декабря 2025 года. Власти предоставили льготу гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа являлась приграничная территория Курской области или район с режимом контртеррористической операции и решением об отселении. Перечень таких территорий определит местные власти.

Такую же меру поддержки предоставили предпринимателям, зарегистрированным в приграничных районах Курской области. Им дали отсрочку по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц.

По словам действующего на тот момент губернатора региона Алексея Смирнова, затраты на восстановление пострадавших от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий Курской области превысят 700 миллиардов рублей.

Замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев добавил, что с 6 августа 2024 года суммарный ущерб курским аграриям от обстрелов ВСУ составил более 100 миллиардов рублей. Эта оценка является предварительной, окончательная станет известна позже. Суммарный ущерб местного промышленного комплекса, а также малого и среднего бизнеса превысили отметку в 17 миллиардов рублей.

Глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил о выделении Курской области дополнительной финансовой помощи в размере 15,5 миллиарда рублей. В основном средства получат граждане, лишившиеся жилья. В зависимости от степени утраты пострадавшим выделяют компенсацию в размере 75 тысяч или 150 тысяч рублей на человека.

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