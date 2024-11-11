Затраты на восстановление Курской области оценили

Смирнов: затраты на восстановление Курской области превысят 700 млрд рублей

Затраты на восстановление пострадавших от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий превысят 700 миллиардов рублей. Так требуемый объем средств оценил губернатор Алексей Смирнов, его слова приводит ТАСС.

В указанной сумме учитывается ущерб предприятий, агропромышленного комплекса, социальных учреждений, коммунальной инфраструктуры и прочих объектов.

«Где шли боевые действия либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 миллиардов. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 миллиардов», — пояснил глава региона.

Замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев отметил, что с 6 августа 2024 года суммарный ущерб курским аграриям от обстрелов ВСУ составил более 100 миллиардов рублей. Эта оценка является предварительной, окончательная станет известна позже. Что касается местного промышленного комплекса, а также малого и среднего бизнеса, то суммарный ущерб в этих сегментах к настоящему времени превысили отметку в 17 миллиардов рублей, подчеркнул он.

В 2025 году область ожидает снижение валового регионального продукта (ВРП) на 7 процентов, а в девяти приграничных районах ни о какой прибыли говорить не приходится. Фонд начисленной заработной платы, предварительно, упадет на 63 процента. Поэтому спикер регионального парламента Курской области Юрий Амерев и главы фракций обратились к федеральной власти с просьбой о дополнительной финансовой помощи в размере 24,9 миллиарда рублей.