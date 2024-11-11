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17:59, 11 ноября 2024Экономика

Затраты на восстановление Курской области оценили

Смирнов: затраты на восстановление Курской области превысят 700 млрд рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Затраты на восстановление пострадавших от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий превысят 700 миллиардов рублей. Так требуемый объем средств оценил губернатор Алексей Смирнов, его слова приводит ТАСС.

В указанной сумме учитывается ущерб предприятий, агропромышленного комплекса, социальных учреждений, коммунальной инфраструктуры и прочих объектов.

«Где шли боевые действия либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 миллиардов. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 миллиардов», — пояснил глава региона.

Замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев отметил, что с 6 августа 2024 года суммарный ущерб курским аграриям от обстрелов ВСУ составил более 100 миллиардов рублей. Эта оценка является предварительной, окончательная станет известна позже. Что касается местного промышленного комплекса, а также малого и среднего бизнеса, то суммарный ущерб в этих сегментах к настоящему времени превысили отметку в 17 миллиардов рублей, подчеркнул он.

В 2025 году область ожидает снижение валового регионального продукта (ВРП) на 7 процентов, а в девяти приграничных районах ни о какой прибыли говорить не приходится. Фонд начисленной заработной платы, предварительно, упадет на 63 процента. Поэтому спикер регионального парламента Курской области Юрий Амерев и главы фракций обратились к федеральной власти с просьбой о дополнительной финансовой помощи в размере 24,9 миллиарда рублей.

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