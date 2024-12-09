Появились подробности крушения военного вертолета в Турции

Военный вертолет, потерпевший крушение в турецкой провинции Ыспарта, разбился в результате столкновения двух вертолетов во время тренировочного полета. Об этом рассказал губернатор провинции Абдуллах Эрин в эфире TRT Haber.
По словам чиновника, жертвами крушения стали пять военнослужащих. Еще один военный ранен.
Отмечается, что второй военный вертолет благополучно приземлился.
Ранее в турецкой провинции Ыспарта рядом с заправочной станцией разбился военный вертолет. На место крушения направили машины скорой помощи и пожарную охрану.