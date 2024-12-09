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12:31, 9 декабря 2024Мир

Появились подробности крушения военного вертолета в Турции

TRT Haber: военный вертолет разбился в Турции из-за столкновения двух вертолетов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Umit Bektas / Reuters

Военный вертолет, потерпевший крушение в турецкой провинции Ыспарта, разбился в результате столкновения двух вертолетов во время тренировочного полета. Об этом рассказал губернатор провинции Абдуллах Эрин в эфире TRT Haber.

По словам чиновника, жертвами крушения стали пять военнослужащих. Еще один военный ранен.

Отмечается, что второй военный вертолет благополучно приземлился.

Ранее в турецкой провинции Ыспарта рядом с заправочной станцией разбился военный вертолет. На место крушения направили машины скорой помощи и пожарную охрану.

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