В Турции разбился военный вертолет

DHA: в турецкой провинции Ыспарта потерпел крушение военный вертолет

В турецкой провинции Ыспарта потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает агентство DHA.

«Военный вертолет разбился рядом с заправочной станцией в районном центре Кечиборлу в Ыспарте», — говорится в материале.

На место происшествия направили машины скорой помощи и пожарную охрану.

Ранее вертолет Ми-8 упал на бок при посадке в Якутии. Инцидент случился в Сунтарском улусе в российском регионе. Воздушное судно накренилось и завалилось на бок во время посадки. У вертолета оказались повреждены несущий и рулевой винты. Никто из 11 человек, находившихся на борту, не пострадал.