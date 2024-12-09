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11:11, 9 декабря 2024Россия

Приграничный российский округ остался без света

Губернатор Гладков: белгородский Шебекинский округ остался без электроэнергии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Шебекинский округ остался без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что свет временно пропал в домах жителей города Шебекино, а также сел Крапивное и Чураево. По данным главы российского региона, аварийные бригады по резервным источникам оперативно восстановили электроснабжение в шести населенных пунктах.

«Службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков.

До этого стало известно об ударе дронов по трем населенным пунктам Белгородской области. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

Как уточнял белгородский глава, в хуторе Климовое с БПЛА сбросили взрывное устройство на частный дом, из-за чего оказалась разрушена кровля строения.

ЖЗЛ
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