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17:13, 5 декабря 2024Россия

Сразу три населенных пункта попали под удары дронов ВСУ в российском регионе

Гладков заявил об ударе дронов по трем населенным пунктам Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили сразу по трем населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Ровенек Белгородского района движущийся автомобиль атакован дроном. В результате детонации транспортное средство получило серьезные повреждения», — написал глава области.

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Еще один населенный пункт — село Березовка — подвергся атаке трех дронов-камикадзе. Атака пришлась на частный сектор, повреждения получил автомобиль.

В хуторе Климовое с БПЛА сбросили взрывное устройство на частный дом, из-за чего оказалась разрушена кровля строения.

В этот же день четверо жителей города Шебекино в Белгородской области получили ранения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Помимо того, уточнил тогда Гладков, в городе также получили повреждения восемь частных домов.

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