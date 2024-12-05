Сразу три населенных пункта попали под удары дронов ВСУ в российском регионе

Гладков заявил об ударе дронов по трем населенным пунктам Белгородской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили сразу по трем населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Ровенек Белгородского района движущийся автомобиль атакован дроном. В результате детонации транспортное средство получило серьезные повреждения», — написал глава области.

Еще один населенный пункт — село Березовка — подвергся атаке трех дронов-камикадзе. Атака пришлась на частный сектор, повреждения получил автомобиль.

В хуторе Климовое с БПЛА сбросили взрывное устройство на частный дом, из-за чего оказалась разрушена кровля строения.

В этот же день четверо жителей города Шебекино в Белгородской области получили ранения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Помимо того, уточнил тогда Гладков, в городе также получили повреждения восемь частных домов.