Четверо россиян получили ранения при обстрелах ВСУ

Гладков: четыре жителя белгородского Шебекино получили ранения при обстрелах ВСУ

Четверо жителей города Шебекино в Белгородской области получили ранения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что Шебекино подвергся атакам дважды за день. Гладков пояснил, что четверых мужчин с различными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног, а также черепно-мозговыми травмами отвезли в больницу.

По данным белгородского губернатора, в городе также повреждены восемь частных домов. В одном из домовладений перебиты линия электропередачи и газопровод, уточнил он.

«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», — подчеркнул Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников три населенных пункта в Белгородской области.