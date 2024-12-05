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15:55, 5 декабря 2024Россия

Четверо россиян получили ранения при обстрелах ВСУ

Гладков: четыре жителя белгородского Шебекино получили ранения при обстрелах ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Четверо жителей города Шебекино в Белгородской области получили ранения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что Шебекино подвергся атакам дважды за день. Гладков пояснил, что четверых мужчин с различными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног, а также черепно-мозговыми травмами отвезли в больницу.

По данным белгородского губернатора, в городе также повреждены восемь частных домов. В одном из домовладений перебиты линия электропередачи и газопровод, уточнил он.

«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», — подчеркнул Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников три населенных пункта в Белгородской области.

ЖЗЛ
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