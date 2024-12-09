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10:15, 9 декабря 2024Из жизни

Работающую волонтером в тюрьмах монахиню арестовали за помощь наркомафии

В Италии монахиню арестовали за пособничество наркомафии в тюрьме
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Stefano Bolognini / Globallookpress.com

В Италии католическая монахиня оказалась среди 25 подозреваемых пособников наркомафии, арестованных в ходе облавы. Об этом сообщает CNN.

57-летняя сестра Анна Донелли работала волонтером в нескольких тюрьмах в городе Брешиа и его окрестностях. Среди заключенных она была известна как сестра Коллина. Согласно полиции, в тюрьмах Донелли не только общалась с преступниками о Боге, но и помогала тем, кто был связан с калабрийской мафиозной группировкой Ндрангета.

Монахиню обвиняют в пособничестве мафиози. По версии следствия, она использовала свой духовный сан, чтобы передавать сообщения между боссами и рядовыми членами наркомафии. «Она отдавала приказы, распоряжения, оказывала моральную и материальную помощь сообщникам, получая взамен от заключенных полезную информацию для лучшего планирования преступных стратегий», — объяснил прокурор.

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В ходе операции сотрудникам отдела по борьбе с наркотиками удалось не только арестовать пособников мафиози, но и изъять 1,8 миллиона евро (188 миллионов рублей) наличными, оружие и наркотики в нескольких городах регионов Ломбардия, Венеция и Калабрия. Среди арестованных оказался и член партии премьер-министра Джорджии Мелони «Братья Италии», работающий врачом. Он подпольно оказывал медицинскую помощь гангстерам после их преступлений.

Ндрангета — крупная итальянская организованная преступная группировка, возникшая в Калабрии, самой бедной провинции Италии. Она ведет преступную деятельность более чем в 40 странах: похищает богатых наследников и торгует наркотиками. Кроме того, она ведет бизнес и в легальной сфере: занимается строительством, ресторанным бизнесом и розничной торговлей.

Ранее принцесса Катарина-Амалия Нидерландская, которая вернулась на родину, рассказала о бегстве в Испанию от мафии. Осенью 2022-го стало известно, что марокканская группировка, возглавляемая Ридуаном Таги, планировала похищение принцессы, поэтому ей пришлось скрываться в другой стране.

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