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03:54, 9 декабря 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о продвижении ВС РФ в районе двух населенных пунктов Запорожской области

Рогов: ВС РФ улучшили позиции на ореховском направлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы России улучшили позиции на ореховском направлении в Запорожской области и продвинулись в районе двух населенных пунктов. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Произошло улучшение позиций по переднему краю в районе Малой Токмачки и Белогорья на ореховском направлении», — рассказал чиновник.

Он добавил, что российские военные проводят активные действия на этом участке фронта, наносят удары артиллерией и авиацией по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике. В Минобороны сообщили, что в результате успешного наступления подразделений группировки войск «Восток» был установлен контроль над населенным пунктом Благодатное.

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