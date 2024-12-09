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18:41, 9 декабря 2024Путешествия

Россия захотела запустить прямые рейсы с популярной курортной страной

Посол РФ в Доминикане: страны обсуждают запуск прямых рейсов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Kamil Kalbarczyk / Unsplash

Россия и Доминиканская Республика захотели запустить прямые рейсы. Об этом ТАСС сообщил посол популярной курортной страны в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла.

«Я могу сказать, что были официальные контакты, официальные разговоры на эту тему между ведомствами, которые отвечают за это», — заявил высокопоставленный дипломат.

По словам главы дипмиссии, контакты уже установлены между компаниями и органами, отвечающими за возможность возобновления прямого авиасообщения. Сарсуэла подчеркнул, что в настоящее время стороны обсуждают разрешение логистических проблем.

Ранее стало известно, что Россия и Малайзия заинтересованы в запуске прямых рейсов и обсуждают этот вопрос. Об этом посол курортной азиатской страны в Москве Чеонг Лун Лаи.

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