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11:02, 9 декабря 2024Путешествия

Россияне массово устремились в Японию вопреки санкциям

«Коммерсант»: Япония стала самым быстрорастущим заграничным направлением
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Issei Kato / Reuters

Япония стала самым быстрорастущим заграничным направлением у российских туристов. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Россияне массово устремились в Японию вопреки санкциям, которые ввела страна, — за год число бронирований авиабилетов и отелей по этому направлению выросло в 1,5-3,5 раза.

Сейчас Япония занимает первое место по росту спроса среди всех азиатских направлений. По данным сервиса «Островок», в ноябре-декабре туристы из России бронировали размещение там в два раза чаще, а за 11 месяцев текущего года интерес к стране увеличился в 3,5 раза, к путешествиям за рубеж в целом — на 30 процентов.

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Такую динамику связывают с упрощением визовых процедур, наличием доступных стыковочных рейсов и растущим интересом россиян к азиатской культуре.

В ноябре посольство Японии в Москве решило упростить визовые требования для россиян. При этом изменения затронули только диппредставительства в столице.

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