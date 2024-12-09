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14:31, 9 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по Сумской области

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по железнодорожной станции в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар в районе железнодорожной станции в Сумской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Удар был нанесен по поселку Эсмань. «Около двух десятков раз прилетало со ствольной артиллерии в район железнодорожной станции во время разгрузки боевиками "неизвестно чего"», — заявил подпольщик.

По его словам, к месту удара подъехали кареты скорой помощи, пожарные, грузовики и украинские военные. Лебедев назвал происходящее «какой-то неразберихой».

Ранее координатор подполья рассказал об ударе по поселку Золочев Харьковской области. Он уточнил, что под атаку попала промзона, где ремонтируют тяжелую военную технику.

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