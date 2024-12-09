Российские войска нанесли удар по месту ремонта техники ВСУ

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по промзоне, где ремонтируют технику ВСУ

Российские войска нанесли удар по поселку Золочев Харьковской области по промзоне, где ремонтируют тяжелую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, удар пришелся на промышленную зону в восточной части поселка Золочев. Он добавил, что в этом населенном пункте помимо железной дороги находится множество промышленных строений, используемых ВСУ в качестве складов. Больше всего используется ремонтный завод сельхозтехники. Лебедев заключил, что сейчас туда по железной дороге доставляют на восстановление тяжелую военную технику.

Ранее Российская армия ударила по железнодорожным объектам, осуществляющим дозаправку западной техники ВСУ. Также была поражена инфраструктура военных аэродромов Украины, места сборки и хранения дронов.