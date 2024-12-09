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08:24, 9 декабря 2024Бывший СССР

Сальдо назвал испытание «Орешника» четким посланием для кураторов ВСУ

Сальдо: успешное испытание «Орешника» стало четким посланием для кураторов ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Успешное испытание ракетной системы «Орешник» стало четким посланием для кураторов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Цель была - показать кураторам украинской армии, что возможна такая сила, применяемая для возмездия, не только для возмездия, для упреждения», — заявил глава региона. Сальдо добавил, что эта цель была достигнута.

Губернатор также заметил, что испытание «Орешника» было «четким месседжем» с целью повлиять на кураторов ВСУ. По словам Сальдо, они не захотели идти против силы средствами другой силы.

Ранее Сальдо обвинил Украину в обстреле гражданского населения. «Бьют по машинам скорой помощи, бьют по магазинам, бьют по рынкам», — заявил он.

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