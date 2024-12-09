Сальдо: успешное испытание «Орешника» стало четким посланием для кураторов ВСУ

Успешное испытание ракетной системы «Орешник» стало четким посланием для кураторов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Цель была - показать кураторам украинской армии, что возможна такая сила, применяемая для возмездия, не только для возмездия, для упреждения», — заявил глава региона. Сальдо добавил, что эта цель была достигнута.

Губернатор также заметил, что испытание «Орешника» было «четким месседжем» с целью повлиять на кураторов ВСУ. По словам Сальдо, они не захотели идти против силы средствами другой силы.

Ранее Сальдо обвинил Украину в обстреле гражданского населения. «Бьют по машинам скорой помощи, бьют по магазинам, бьют по рынкам», — заявил он.