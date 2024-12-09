Сальдо обвинил Украину в обстрелах гражданских объектов и назвал это агонией

Сальдо заявил, что Украина в агонии обстреливает гражданские объекты

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости обвинил Украину в обстрелах гражданского населения и назвал это «бесчеловечной агонией».

«Бьют по машинам скорой помощи, бьют по магазинам, бьют по рынкам. Вот именно такая сейчас активность почему-то начала увеличиваться», — заявил он.

Глава региона выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) воюют с мирным населением, а не с российскими военными, чтобы запугать гражданских, однако люди «все равно не боятся».

Ранее Сальдо заявил, что сохранение Украины в ее нынешнем виде в будущем маловероятно из-за оттока населения и экономической деградации, вызванной зависимостью от Запада.