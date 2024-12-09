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03:21, 9 декабря 2024Бывший СССР

Сальдо высказался про планы ВСУ в Херсонской области

Сальдо: у ВСУ нет стратегии для долгосрочного удержания Херсонской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет стратегии для долгосрочного удержания подконтрольной им части Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на правом берегу Днепра не наблюдается масштабного строительства фортификационных сооружений, и действия ВСУ носят там «скорее тактический, чем стратегический характер».

«В этом контексте стоит вспомнить слова древнекитайского стратега Сунь-Цзы, что стратегия без тактики — самый медленный путь к победе, а тактика без стратегии — это просто суета перед поражением. Именно эту суету мы наблюдаем со стороны ВСУ на правобережье», — высказался Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что сохранение Украины в ее нынешнем виде в будущем маловероятно из-за оттока населения и экономической деградации, вызванной зависимостью от Запада. По его словам, для создания жизнеспособной государственной структуры потребуются изменения, которые в данный момент на Украине не намечаются.

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