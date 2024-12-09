Шуфутинский купил квартиру для своих наград

Шуфутинский купил однокомнатную квартиру для хранения наград

Певец Михаил Шуфутинский признался, что купил квартиру специально для хранения своих наград. Об этом он рассказал на пресс-конференции во время музыкальной премии «Виктория-2025», передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Шуфутинского, множество наград помогают ему поддерживать его самолюбие. Он отметил, что место для хранения трофеев еще не закончилось — за годы тяжелого труда певцу удалось заработать на однокомнатную квартиру специально для этой цели.

Ранее стала известна общая стоимость недвижимости певца Григория Лепса. Сумма составила более 1,5 миллиарда рублей. По данным СМИ, Лепс владеет двумя квартирами в центре Москвы, одна из которых расположена в Хамовниках, а другая — в Басманном районе.