Сирийская оппозиция раскрыла свои планы по вооруженным группировкам в стране

Оппозиция в Сирии распустит все вооруженные группировки в стране

Представители сирийской оппозиции начали обсуждать планы по предотвращению анархии в республике, в число которых входит роспуск всех вооруженных группировок в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В данный момент проходит встреча главы "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) Ахмедом аш-Шараа, премьер-министра правительства Сирии Мухаммеда аль-Джаляли и главы Правительства спасения Сирии Мухаммеда аль-Башира, на которой обсуждаются планы по передаче власти и предотвращении анархии. В их числе — роспуск всех вооруженных группировок и их объединение под руководством управления военными операциями», — передает агентство слова представителя пришедшей к власти в Сирии оппозиции.

Кроме того, в планы сирийской оппозиции входит формирование переходного органа власти в стране.

8 декабря бывший президент Сирии Башар Асад ушел с поста главы государства и покинул страну. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер вместе с семьей находится в Москве.