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03:52, 9 декабря 2024Силовые структуры

СК России раскрыл схему легализации рекордной взятки

Бастрыкин: экс-сотрудники МВД легализовали деньги через конвертацию в фиаты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости, что бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей, легализовали часть денег через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества.

По словам Бастрыкина, некоторые из этих денег Сатюков и Соколов оформили часть недвижимого имуществ на их родственников. Он отметил, что на данный момент следователи принимают меры к установлению местонахождения и экстрадиции Сатюкова и Соколова.

Ранее Басманный суд арестовал имущество семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД РФ Георгия Сатюкова.

По версии следствия, Сатюков и его подчиненный Дмитрий Соколов из бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России вымогали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). В результате с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют на сумму не менее 4,9 миллиарда рублей.

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