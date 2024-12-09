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16:13, 9 декабря 2024Путешествия

Сотни россиян застряли в аэропорту Дубая из-за компьютерного сбоя

«Авиаторщина»: сотни россиян застряли в аэропорту Дубая из-за компьютерного сбоя
Мария Борисова
Мария Борисова

Компьютерный сбор произошел в аэропорту Аль Мактум в Дубае, из-за чего сотни россиян застряли там в ожидании рейсов. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Из-за технического сбоя пассажиров уже несколько часов не могут зарегистрировать на рейсы. По данным источника, задерживаются вылеты по меньшей мере четырех российских авиакомпаний в Москву, Новосибирск и Тюмень.

Так, пассажиры S7 должны были улететь в аэропорт Толмачево 12:50 (11:50 по московскому времени), их вылет перенесли на 16:30 (15:30 по московскому времени). Клиенты «Уральских авиалиний», Utair и «Победы» также столкнулись с задержками от 3,5 до 4,5 часа.

Ранее в Великобритании попал на видео самолет, совершивший опасную посадку во время шторма. На кадрах видно, как лайнер раскачивался из-за сильного ветра.

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