Сразу два самолета доложили о фантомных метках на радаре при взлете в российском городе

Aviaincident: в Самаре самолеты «Победы» и S7 сообщили о фантомных метках

Сразу два самолета российских авиакомпаний сообщили о появлении трех фантомных меток на радаре при взлете в Самаре. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла в районе аэропорта Курумоч вечером 7 декабря. Сначала о сигналах, которые появились и потом пропали на приборе ТКАС, доложил экипаж Boeing 737-800 «Победы». Пилоты следовали из Самары в Шереметьево и при наборе высоты в 18:14 увидели на радаре три метки.

А в 18:17 три ложных сигнала увидел экипаж рейса S7, который летел в Домодедово на Airbus A320. Отмечается, что в тот момент в районе города не было других воздушных судов, а метеоусловия были хорошими. Несмотря на произошедшее, оба самолета продолжили полет в Москву.

Ранее пассажирский самолет Air China врезался в стаю птиц при посадке в Китае. Инцидент попал на видео.