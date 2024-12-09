Рогов: российские военные начали наступление на Времевку в ДНР

Российские военные начали наступление на Времевку и Нескучное, расположенные в южной части Донецкой народной республики (ДНР), на запорожской линии фронта. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Освобождение Благодатного позволило нашим войскам начать наступление в сторону сел Нескучное и Времевка. Сейчас из Благодатного по бандеровцам работает наша артиллерия, РСЗО, "Солнцепеки"», — рассказал он.

По словам политика, российские военные приближаются к поселку Великая Новоселка как с юга, через Времевку, так и с севера, где идут бои за село Новый Комар.

Ранее Рогов сообщил, что Российские военные зачищают село Веселый Гай в ДНР. Он отметил, что также российские войска ведут активные боевые действия на окраинах Анновки.