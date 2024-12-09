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08:50, 9 декабря 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о зачистке российскими военными населенного пункта в районе Курахово

Рогов: в ДНР российские военные зачищают село Веселый Гай южнее Курахово
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные зачищают село Веселый Гай в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, данный населенный пункт расположен южнее Курахово. Вместе с тем Вооруженные силы (ВС) России ведут активные боевые действия на окраинах Анновки.

«Кроме того, в районе Успеновки перебито сообщение, чтобы враг не мог подвести резервы или как-либо усилить свою группировку», — добавил политик.

Ранее Рогов сообщал о контроле российскими военными большей части многоквартирных домов в Курахово ДНР. Он уточнял, что речь идет о многоэтажках, расположенных на западе города.

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