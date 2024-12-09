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18:45, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме кражи данных через Telegram

Депутат Немкин: мошенники начали создавать Telegram-боты маркетплейсов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники придумали новую схему кражи данных россиян через мессенджер Telegram. Об этом россиян предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, передает РИА Новости.

По словам депутата, злоумышленники начали создавать Telegram-боты, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или их служб поддержки. Они сообщают пользователю о якобы проблеме с заказом или аккаунтом, после чего просят его назвать логин и пароль от личного кабинета. В результате мошенники получают доступ к аккаунту человека и могут оформить заказ на его деньги или вывести средства с внутреннего счета жертвы в интернет-магазине.

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Также Немкин рассказал, что аферисты часто используют ботов в мессенджере для отправки ссылок на фишинговые ресурсы. Сообщения, рассылаемые злоумышленниками в Telegram, внешне похожи на уведомления от маркетплейса, уточнил депутат. Когда жертва переходит по ссылке, то от нее требуют ввести логин и пароль от аккаунта в интернет-магазине. Если человек вводит эту информацию, то она попадает к мошенникам.

Некоторые мошеннические Telegram-боты могут предлагать пользователям оплатить комиссию за доставку товара, добавил депутат. Для этого жертв просят перевести средства по указанным реквизитам или ввести данные банковской карты. Кроме того, как сообщил Немкин, боты в мессенджере могут заманивать россиян на фишинговые ресурсы, обещая скидки, бонусы или участие в акциях. Во всех случаях личные данные пользователя оказываются в руках у аферистов.

Ранее маркетолог Анастасия Бастрыкина предупредила, что мошенники начали предлагать россиянам поучаствовать в розыгрыше призов. Для этого злоумышленники притворяются представителями крупных компаний.

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