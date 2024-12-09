Вкладчиков сирийских банков успокоили

ЦБ Сирии заявил, что счетам и вкладам в банках ничто не грозит

Центральный банк (ЦБ) Сирии выступил с успокаивающим вкладчиков заявлением. Об этом со ссылкой на аккаунт регулятора в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает ТАСС.

В ЦБ проинформировали о продолжении работы, а также о том, что счетам и вкладам граждан ничто не грозит, уточнив, что деятельность банковских и небанковских финансовых учреждений контролируют «в соответствии с правилами».

Накануне на фоне перехода Дамаска под контроль вооруженной оппозиции и действий активистов в резиденции покинувшего Сирии Башара Асада поступали противоречивые данные по поводу ситуации вокруг Центробанка (в частности, их приводила Baza). Помимо этого со ссылкой на СМИ сообщалось, что из здания выносят ценности.

В понедельник также стало известно, что после бегства из Сирии главы государства и перехода власти к повстанцам, акции турецких строительных компаний начали резко расти, прибавляя 5-10 процентов.