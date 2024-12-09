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14:06, 9 декабря 2024Экономика

Турецкий бизнес начал расти после окончания режима Асадов

Bloomberg: акции строительных компаний Турции выросли из-за смены власти в Сирии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petros Karadjias / AP

После бегства из Сирии президента страны Башара Асада и перехода власти к повстанцам акции турецких строительных компаний начали резко расти. Об этом со ссылкой на данные фондовых бирж пишет Bloomberg.

Так, капитализация производителей цемента Cimsa Cemento, Limak Dogu Anadolu Cimento и Oyak Cimento поднялась на десять процентов. На столько же подорожал производитель арматуры Iskenderun Demir, а у крупнейшего застройщика Enka Insaat стоимость акций выросли на пять процентов.

По итогам гражданской войны, которая продолжалась более десяти лет, Сирия столкнулась с необходимостью восстановления большого объема инфраструктуры и жилых зданий. В 2022 году Всемирный банк оценивал ущерб в 11,4 миллиарда рублей.

Глава ассоциации цементной промышленности Turkcimento Фатих Ючелик подчеркнул, что члены объединения готовы оказать помощь в восстановлении республики, как только обстановка там наладится.

Привлечение к работам турецких компаний выглядит логичным, поскольку группировки повстанцев долгое время находились на территории, подконтрольной турецкой армии. По данным Reuters, Анкара узнала о планах оппозиции перейти в наступление за полгода до реальных боев, но решила не вмешиваться в ситуацию, что было воспринято как одобрение.

Ранее издание Le Figaro о ссылкой на источники сообщило, что возглавить переходное правительство республики может бывший премьер Риад Хиджаб. Он руководит кабинетом министров Сирии в 2012 году при Асаде, но затем поддержал оппозицию и эмигрировал. Далее он стал генеральным координатором Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции.

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