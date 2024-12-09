Украинца арестовали за махинации с жильем участника СВО

В Хакасии суд арестовал уроженца Украины за обман участника СВО с жильем

В Хакасии суд арестовал уроженца Украины по подозрению в махинациях с жильем участника спецоперации (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет под стражей два месяца. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество»), 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ.

По версии следствия, в августе фигурант обманом склонил пострадавшего к продаже квартиры в Саяногорске. В результате деньги от сделки в размере 2,3 миллиона рублей аферист забрал себе.

Ранее в Хабаровском крае следователи завели уголовное дело в отношении бывшей чиновницы администрации рабочего поселка Ванино за махинации с квартирами.