Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:45, 25 марта 2024Силовые структуры

Российскую экс-чиновницу заподозрили в махинациях с квартирами для нуждающихся

В Хабаровском крае следователи завели дело против экс-чиновницы за махинации

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело в отношении бывшей чиновницы администрации рабочего поселка Ванино за махинации с квартирами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщина проходит обвиняемой по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По версии следствия, с января 2022 года по сентябрь 2023 года сотрудница администрации Ванино передала квартиры россиянам, которые не имели на это право. Таким образом обвиняемая нанесла ущерб, который оценивается в более чем 9,6 миллиона рублей, не менее 39 нуждающимся в получении жилых помещений по договорам социального найма.

В управлении генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу уточнили «Ленте.ру», что у некоторых пострадавших был статус многодетной семьи, детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. Прокуратура направила девять исков о взыскании рыночной стоимости жилых помещений на общую сумму 19,7 миллиона рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники СК задержали 53-летнего заместителя директора «Водоканала» Владимира Чернышева. По версии следствия, Чернышев намерено завышал стоимость при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация. Это нанесло ущерб на сотни миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого по делу «Крокуса» заподозрили в связях с зарубежными радикальными проповедниками. Что известно об этом?

      Главный нефтеконкурент России «отменил» пик мирового спроса на сырье

      В США заявили о проблеме с доверием в отношениях с Израилем

      Российскую экс-чиновницу заподозрили в махинациях с квартирами для нуждающихся

      Стали известны итоги разведки рудника в Приамурье с заблокированными горняками

      Названы крупнейшие поставщики лекарств в Россию

      «Газпром» рассказал об объеме транзита газа в Европу через Украину

      Трамп узнает о способе взыскания с него судом 457 миллионов долларов

      В Турции раскритиковал поставки Украине беспилотников

      ВСУ обстреляли Донецк из техники НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше