Российскую экс-чиновницу заподозрили в махинациях с квартирами для нуждающихся

В Хабаровском крае следователи завели дело против экс-чиновницы за махинации

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело в отношении бывшей чиновницы администрации рабочего поселка Ванино за махинации с квартирами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщина проходит обвиняемой по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По версии следствия, с января 2022 года по сентябрь 2023 года сотрудница администрации Ванино передала квартиры россиянам, которые не имели на это право. Таким образом обвиняемая нанесла ущерб, который оценивается в более чем 9,6 миллиона рублей, не менее 39 нуждающимся в получении жилых помещений по договорам социального найма.

В управлении генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу уточнили «Ленте.ру», что у некоторых пострадавших был статус многодетной семьи, детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. Прокуратура направила девять исков о взыскании рыночной стоимости жилых помещений на общую сумму 19,7 миллиона рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники СК задержали 53-летнего заместителя директора «Водоканала» Владимира Чернышева. По версии следствия, Чернышев намерено завышал стоимость при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация. Это нанесло ущерб на сотни миллионов рублей.