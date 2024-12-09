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16:46, 9 декабря 2024Из жизни

В деле о расправе над главой страховой компании появилась новая неожиданная улика

В США убийца главы страховой компании подкинул полицейским деньги из «Монополии»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США полицейские нашли новые улики в деле о расправе над главой страховой компании UnitedHealthcare Брайаном Томпсоном. Как пишет New York Post, преступник подкинул в парк рюкзак с деньгами из игры «Монополия».

По данным правоохранителей, в Томпсона стреляли в среду утром около отеля Hilton на Манхэттене. Неизвестный несколько раз выстрелил в 50-летнего американца с расстояния около трех метров и скрылся на велосипеде. По данным отчета, неожиданное нападение произошло около 6:45 утра, после чего Томпсона доставили в больницу в критическом состоянии: пули попали в спину и ногу. Спасти его врачам не удалось.

Вычислить местонахождение Томпсона мужчине, вероятнее всего, помогло знание о ежегодной конференции инвесторов компании, которая проходит в Нью-Йорке в начале декабря. Именно для участия в ней исполнительный директор прибыл в Hilton тем утром.

Правоохранители нашли на месте преступления гильзы с тремя словами: «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose). Согласившиеся пообщаться с Associated Press на условиях анонимности сотрудники полиции заявили, что эти три слова являются отсылкой к фразе «откладывать, отрицать, защищаться» (delay, deny, defend), которая содержит критику в адрес страховщиков.

Гильзы стали главным аргументом в пользу того, что преступление было совершено из мести, и стрелок хотел, чтобы об этом стало известно. Через несколько дней после преступления полиция нашла рюкзак стрелка, который он бросил под кустом в Центральном парке. Внутри лежала куртка и еще одна неожиданная улика — деньги из настольной игры «Монополия». Правоохранители считают, что преступник подкинул эти вещи намеренно. Рюкзак отправили на экспертизу.

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Ранее живущая в США россиянка объяснила, почему преступник мог хотеть расправиться с главой страховой компании UnitedHealthcare, Брайаном Томпсоном. По ее словам, причина стала всеобщая ненависть к страховым компаниям, которые делают все, чтобы не оплачивать лечение клиентов.

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