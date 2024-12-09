В Госдепе высказались о роли США в свержении Асада

Госдеп: политика США привела к свержению Асада

Свержение президента Сирии Башара Асада стало следствием политики США. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Подход к сирийскому вопросу был разработан на последних этапах администрации [президента США Барака] Обамы и сохранялся до последних дней, в конечном счете это привело к ситуации, в которой мы находимся сейчас», — отметил он.

Миллер добавил, что к падению режима Асада привели усилия нынешней американской администрации по ослаблению его главных сторонников — России, Ирана и группировки «Хезболла».

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен назвал главным интересом США в Сирии предотвращение появления террористов организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Он заявил, что после свержения президента Асада у Вашингтона появились «четкие и долговременные интересы» в Сирии.