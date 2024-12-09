Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:29, 9 декабря 2024Силовые структуры

В Крыму подсчитали число коррупционных дел за год

СК: в Крыму за год выросло в 1,5 раза число дел о коррупции
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Крыму за год в полтора раза выросло число уголовных дел, направленных в суд. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по республике Крым и Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев.

По его словам, в 2024 году было возбуждено 416 уголовных дел за коррупционные преступления, что больше прошлогоднего показателя на 30 процентов. В суды направлено 247 уголовных дел.

СК России привлек к ответственности 125 человек за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе, сообщил глава СК Александр Бастрыкин. Кроме того, 11 человек привлечены к ответственности при реализации гособоронзаказа в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Меркель раскрыла планы Путина на Россию

      Части россиян пообещали 30-градусные морозы

      Названы регионы-лидеры по сроку накопления первого взноса по ипотеке в России

      В России девятимесячный младенец получил ожоги из-за телефона

      В США раскрыли стоившую власти фатальную ошибку Асада

      Россиянам назвали самые модные вещи из 1990-х

      Россиянкам назвали способы подтянуть фигуру к Новому году

      Германия перестала принимать сирийских беженцев

      Австрия приостановит прием беженцев из Сирии

      В Японии оценили способность противостоять «Орешнику»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше