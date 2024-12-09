В Крыму подсчитали число коррупционных дел за год

СК: в Крыму за год выросло в 1,5 раза число дел о коррупции

В Крыму за год в полтора раза выросло число уголовных дел, направленных в суд. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по республике Крым и Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев.

По его словам, в 2024 году было возбуждено 416 уголовных дел за коррупционные преступления, что больше прошлогоднего показателя на 30 процентов. В суды направлено 247 уголовных дел.

СК России привлек к ответственности 125 человек за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе, сообщил глава СК Александр Бастрыкин. Кроме того, 11 человек привлечены к ответственности при реализации гособоронзаказа в 2024 году.