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13:35, 9 декабря 2024Силовые структуры

СКР привлек к ответственности 125 человек за коррупцию в ОПК

Бастрыкин: СК привлек к ответственности 125 человек за коррупцию в ОПК
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) привлек к ответственности 125 человек за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом сообщает глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Кроме того, 11 человек привлечены к ответственности при реализации гособоронзаказа в 2024 году.

Ранее председатель СКР рассказал, что бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей, легализовали часть денег через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества.

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