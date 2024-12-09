СКР привлек к ответственности 125 человек за коррупцию в ОПК

Бастрыкин: СК привлек к ответственности 125 человек за коррупцию в ОПК

Следственный комитет России (СКР) привлек к ответственности 125 человек за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом сообщает глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Кроме того, 11 человек привлечены к ответственности при реализации гособоронзаказа в 2024 году.

Ранее председатель СКР рассказал, что бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей, легализовали часть денег через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества.