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08:23, 9 декабря 2024Россия

В Москве дворник скатился с крутой горки на картонке и не выжил

В московском ЖК в Коммунарке дворник скатился с горки на картонке и не выжил
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В московском ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке дворник скатился с горки на картонке и не выжил. Видеозапись случившегося публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина быстро скатывается с крутой горки и на большой скорости ударяется о конструкцию.

По информации издания, 30-летний мужчина решил прокатиться с горки после работы. Он получил несовместимые с жизнью травмы, когда ударился головой о конструкцию набережной реки Сосенки и Хованского пруда.

Ранее в Амурске ребенок скатился со снежной горки прямо под колеса машины. Мальчик пострадал, подробностей о его состоянии не приводилось.

ЖЗЛ
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