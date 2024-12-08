11-летний россиянин скатился с горки под машину

В Амурске ребенок скатился со снежной горки под колеса машины

В Амурске ребенок скатился со снежной горки прямо под колеса машины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

11-летний мальчик катался на ледянке с горки вво дворе. Во время очередного спуска мимо проезжала машина марки Mazda. Водитель не успел вовремя сориентироваться и наехал на ребенка.

На место происшествия прибыли медики и увезли пострадавшего с тяжелыми травмами. В ГИБДД призвали родителей внимательнее относиться к безопасности своих детей.

Ранее в Хакасии 12-летний школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге. По данным МВД, ребенок делал это на необорудованной снежной горке в Боградском районе республики. Во время катания он получил травмы.

До этого Санкт-Петербурге три школьника решили прокатиться на тюбинге и попали в больницу. У одного из них диагностировали компрессионный перелом двух позвонков.