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15:33, 8 декабря 2024Россия

11-летний россиянин скатился с горки под машину

В Амурске ребенок скатился со снежной горки под колеса машины
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Амурске ребенок скатился со снежной горки прямо под колеса машины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

11-летний мальчик катался на ледянке с горки вво дворе. Во время очередного спуска мимо проезжала машина марки Mazda. Водитель не успел вовремя сориентироваться и наехал на ребенка.

На место происшествия прибыли медики и увезли пострадавшего с тяжелыми травмами. В ГИБДД призвали родителей внимательнее относиться к безопасности своих детей.

Ранее в Хакасии 12-летний школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге. По данным МВД, ребенок делал это на необорудованной снежной горке в Боградском районе республики. Во время катания он получил травмы.

До этого Санкт-Петербурге три школьника решили прокатиться на тюбинге и попали в больницу. У одного из них диагностировали компрессионный перелом двух позвонков.

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