В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о более чем 200 взрывах

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области прозвучало более 200 взрывов

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучало более 200 взрывов за сутки. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, прозвучало 218 взрывов. Сообщается о повреждении ряда объектов инфраструктуры на территории части Запорожской области, подконтрольной Украине.

Федоров не уточнил, какие именно объекты были повреждены.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России улучшили позиции на ореховском направлении в Запорожской области. «Произошло улучшение позиций по переднему краю в районе Малой Токмачки и Белогорья на ореховском направлении», — заявил он.

