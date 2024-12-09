Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:02, 9 декабря 2024Экономика

В Приднестровье ввели чрезвычайное положение из-за российского газа

Глава Приднестровья подписал указ о ЧП из-за неопределенности с импортом газа РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении в регионе чрезвычайного экономического положения на 30 суток из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины. Об этом сообщается на сайте главы непризнанной республики.

Как ожидается, соответствующий указ будет одобрен Верховным советом на заседании, которое состоится 11 декабря. В постановлении Красносельского, в частности, говорится о введении в регионе особого правового режима, подразумевающего «запрет на экспорт энергоресурсов».

Кроме того, в Приднестровье сформируют особые правила закупки природного газа и создания топливных резервов. Уточняется, что в этот период могут быть ограничены права на частную собственность и труд. Введение чрезвычайного положения власти непризнанной республики объяснили планами Украины прекратить транзит российского газа по своей территории с 1 января 2025 года.

Власти Украины ранее неоднократно заявляли о нежелании продлевать договор с российским энергохолдингом «Газпром» на транзит природного газа через свою территорию. Еще в конце августа президент республики Владимир Зеленский заявил, что «на этом поставлена точка». По его словам, после истечения срока договора украинская сторона будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по поводу возможности продолжения поставок российского газа в ЕС через ее газотранспортную систему (ГТС). При этом речь не должна идти о транзите топлива «Газпрома».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались атаковать Крымский мост новейшими польскими катерами. Су-30 и Ми-8 вступили в бой и попали на видео

      41-летняя звезда «Универа» раскрыла секрет красоты

      В российском городе за поборы с подчиненных арестована начальница ФСИН

      В «Ростехе» рассказали о «залетающих в амбразуру» ракетах

      Раскрыта причина поражения сирийской армии перед напором боевиков

      Военный объяснил значимость боев за Курахово

      В России оценили будущее военных баз в Сирии

      Дания и Норвегия приостановят прием сирийских беженцев

      Стала известна предварительная причина взрыва на складе под Москвой

      Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на движущийся автомобиль с людьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше