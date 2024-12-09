В Приднестровье ввели чрезвычайное положение из-за российского газа

Глава Приднестровья подписал указ о ЧП из-за неопределенности с импортом газа РФ

Президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении в регионе чрезвычайного экономического положения на 30 суток из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины. Об этом сообщается на сайте главы непризнанной республики.

Как ожидается, соответствующий указ будет одобрен Верховным советом на заседании, которое состоится 11 декабря. В постановлении Красносельского, в частности, говорится о введении в регионе особого правового режима, подразумевающего «запрет на экспорт энергоресурсов».

Кроме того, в Приднестровье сформируют особые правила закупки природного газа и создания топливных резервов. Уточняется, что в этот период могут быть ограничены права на частную собственность и труд. Введение чрезвычайного положения власти непризнанной республики объяснили планами Украины прекратить транзит российского газа по своей территории с 1 января 2025 года.

Власти Украины ранее неоднократно заявляли о нежелании продлевать договор с российским энергохолдингом «Газпром» на транзит природного газа через свою территорию. Еще в конце августа президент республики Владимир Зеленский заявил, что «на этом поставлена точка». По его словам, после истечения срока договора украинская сторона будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по поводу возможности продолжения поставок российского газа в ЕС через ее газотранспортную систему (ГТС). При этом речь не должна идти о транзите топлива «Газпрома».