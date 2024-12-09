В прокуратуре рассказали об уровне коррупции в Москве

Прокурор Соколинский: в Москве совершено 2000 коррупционных преступлений

В Москве за девять месяцев было совершено почти 2000 коррупционных преступлений. Об этом газете «Ведомости» сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Москвы Борис Соколинский.

По его словам, рост статистических данных по коррупции свидетельствует об активной работе правоохранительных органов, направленной на противодействие этой преступности.

На протяжении 2024 года под пристальным вниманием прокуроров находились сферы оборонно-промышленного комплекса, реализации национальных проектов и расходование бюджетных средств с целью недопущения коррупционных проявлений. В связи с этим случаев взяточничества в минувшем году выявлено практически в два раза больше, чем в 2023 году.

Ранее 9 декабря сообщалось, что в Крыму за год в полтора раза выросло число уголовных дел о коррупции, направленных в суд.