Нардеп Бойко: большинство жителей Украины хотят завершения конфликта с РФ

Большинство жителей Украины хотят завершения конфликта с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Юрий Бойко изданию Times.

По его словам, большинство людей на Украине хотят мира. Он добавил, что завершение конфликта особенно актуально для жителей прифронтовых городов, таких как Харьков. Бойко также заявил, что готов содействовать достижению перемирия, отметив, что переговоры будут проходить под руководством США. Парламентарий заключил, что в переговорах должны участвовать международные переговорщики, например, из Великобритании, так как Украина сейчас «не может говорить с россиянами».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал немедленно прекратить военные действия на Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить с Россией мирное соглашение и «остановить безумие».