В России оценили ситуацию с поиском пропавших без вести на СВО

Москалькова: необходимо наладить систему поиска пропавших без вести на СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила ситуацию с поиском пропавших без вести в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В интервью РИА Новости омбудсмен заявила о необходимости наладить систему поиска российских военных.

Москалькова отметила, что по общим правилам, до окончания боевых действий, ни количество пленных, ни число пропавших без вести, ни погибших ни одна из сторон не оглашает.

«Я даже не буду произносить те цифры, которыми я владею в рамках обращений в свой адрес. Я только хочу сказать, что очень важно отстроить правильную систему поиска», — обозначила омбудсмен.

Ранее Москалькова рассказала о судьбе нескольких пропавших без вести жителей Курской области. По ее словам, искать их следует в Суджанском районе.