Стало известно о судьбе нескольких пропавших без вести жителей Курской области

Москалькова заявила, что большинство пропавших курян стоит искать под Суджей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что большинство пропавших жителей Курской области — курян — стоит искать под Суджей. О судьбе нескольких пропавших без вести жителей Курской области стало известно после интервью омбудсмена РИА Новости.

«Смогли установить судьбу еще ряда людей (жителей Курской области — ред. «Ленты.ру»). Нам известны их фамилии, известны адреса их родственников», — обозначила Москалькова, добавив, что большинство из них могут находиться именно в Суджанском районе.

По словам омбудсмена, ведется работа с Российским и Международным Комитетами Красного Креста по поиску людей. В частности, ведутся переговоры по их эвакуации через Белоруссию или Украину.

В конце ноября Москалькова рассказывала о вернувшихся домой курянах. Тогда она заявила, что люди находились на территории Украины, куда были вывезены насильно.